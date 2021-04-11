Киевские "эксперты" назвали русских богатырей украинцами

Украинские историки и филологи сошлись во мнении, что российская сторона якобы присвоила себе богатырей Добрыню Никитича, Алешу Поповича и Илью Муромца.

Украинские историки и филологи сошлись во мнении, что российская сторона якобы присвоила себе богатырей Добрыню Никитича, Алешу Поповича и Илью Муромца.

По словам киевских "специалистов", Илья Муромец на самом деле носил фамилию Чобитько или был Ильей Муровцем, поскольку родился в селе Моровск, расположенном под Черниговом на Украине.

Что касается Алеши Поповича, то украинцы дали ему новое имя — Олешко. Историки считают, что он был рыцарем из Полтавщины, а не из Ростовской области.

Добрыню Никитича "эксперты" превратили в воеводу князя Владимира Великого, который проживал на территории современной Украины.

Авторы материала пришли к выводу, что легенды в то время передавались из "уст в уста", а Московское княжество "присвоило" себе трех богатырей.