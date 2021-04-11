Польша рискует безвозвратно испортить отношения с Евросоюзом, если продолжит действовать против строительства газопровода "Северный поток — 2", уверен публицист Анатолий Вассерман.

Польша рискует безвозвратно испортить отношения с Евросоюзом, если продолжит действовать против строительства газопровода "Северный поток — 2", уверен публицист Анатолий Вассерман.

Некоторое время назад Россия приступила к завершающему этапу строительства "Северного потока — 2". В связи с этим активизировались противники газовой магистрали, на фоне которых больше всего выделяется Польша. В зону строительства были направлены польские корабли и самолеты, которые мешали трубоукладчикам. Мировая общественность осудила подобные действия, заметил политический консультант Анатолий Вассерман.

"Польша, естественно, ухудшит свои взаимоотношения с РФ, а также с Германией. Именно Германия – главный потребитель газа, в том числе газа из РФ", — обратил внимание он.

Варшава своими действиями пытается добиться одобрения со стороны США, передает его слова iReactor. В итоге Польша может стать основным партнером для Соединенных Штатов в Европе. Так польское правительство может надеяться при помощи Вашингтона наверстать то, что будет потеряно при противодействии "СП-2".

Газопровод будет достроен в любом случае, уверен Вассерман. Цель провокаций является попытка надавить на Германию возможностью ухудшения политической ситуации на территории Европы, резюмировал политолог.