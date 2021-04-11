Госсекретарь США: ситуация на границе Украины и России беспокоит Вашингтон

Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC заявил, что власти США всерьез обеспокоены ситуацией на российско-украинской границе.

Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC заявил, что власти США всерьез обеспокоены ситуацией на российско-украинской границе.

По его словам, в настоящее время проходят активные обсуждения данной темы с союзниками и европейскими партнерами.

"Должен сказать, что я серьезно обеспокоен действиями России на границе с Украиной", — отметил госсекретарь.

Блинкен обратил внимание на то, что на восточной границе России сосредоточено больше российских сил, чем когда-либо с 2014 года. Этим он объясняет поддержание тесного взаимодействия США с союзниками из числа стран Европы.

Руководитель внешнеполитического ведомства США также добавил, что данную озабоченность разделяют все без исключения.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военное присутствие РФ у границ Украины не несет в себе никакой угрозы и будет находиться в регионе столько, сколько власти страны сочтут целесообразным.