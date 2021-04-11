Анкара рассчитывает на мирное урегулирование противоречий между Москвой и Киевом

Турция рассчитывает на скорое урегулирование противоречий между РФ и Украиной, осуществленное мирным путем. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Турция рассчитывает на скорое урегулирование противоречий между РФ и Украиной, осуществленное мирным путем. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Власти Турции "прилагают усилия", чтобы Москва и Киев как можно скорее разрешили все спорные вопросы двусторонней повестки, отметил Эрдоган. Лидер республики не стал уточнять, о каких именно действиях говорилось в его заявлении.

Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский 10 апреля провели встречу в Стамбуле. Участники переговоров обсуждали ситуацию в Донбассе. Турецкий президент указал на готовность Анкары обеспечить "всю необходимую поддержку" для урегулирования кризиса на основе минских договоренностей.