Трагедия в минской подземке. 10 лет со дня теракта на станции «Октябрьская»

Организаторов взрыва удалось задержать через два дня, но мотивы преступления до конца так и не выяснили.

Ровно десять лет назад, 11 апреля 2011 года, в метро Минска произошел самый страшный в новейший истории Белоруссии теракт. На станции «Октябрьская» в час пик — 17:55— взорвалось самодельное взрывное устройство. Жертвами трагедии стали 15 человек, более двухсот пострадали.

Взрыв произошел в понедельник на одной из самых загруженных станций минской подземки. Террорист запустил бомбу дистанционно: ровно в тот момент, когда на станцию прибыл поезд, направлявшийся в сторону станции «Институт культуры». Начиненное рубленой арматурой, гвоздями и металлическими шариками устройство было спрятано в сумке под скамейкой.

Бомба взрывалась возле второго вагона — между первой и второй дверью. Многих пассажиров отбросило ударной волной. МВД заявляло, что мощность сдетонировавшего устройства составила около 5 до 10 килограммов в тротиловом эквиваленте. Диаметр воронки на месте взрыва — 80 сантиментов. Взрыв обрушил потолок и элементы декора.

Погибли 15 человек: девять — на месте трагедии, трое умерли в больницах в тот же день, еще трое скончались спустя несколько суток. Среди сотен пострадавших были не только белорусы, но и иностранцы. Десятки пассажиров получили тяжелые травмы, нескольким оторвало конечности.

Через два часа с момента взрыва на место приехал президент Белоруссии Александр Лукашенко с младшим сыном Николаем, которому на тот момент было шесть лет. Они возложили цветы. 13 апреля по всей Белоруссии был объявлен траур. Власти квалифицировали преступление как террористический акт.

Белорусы активно сдавали кровь для пострадавших, жертвовали деньги на их лечение и реабилитацию. В городах республики вскоре после трагедии прошли акции памяти.

Помощь в расследовании теракта предложили Россия, Израиль, Британия. В Минск прибыли иностранные взрывотехники. Темпы, с которыми оперативники и силовики проводили расследование, впечатляли даже зарубежные спецслужбы. Уже на следующий день после трагедии по камерам наблюдения удалось вычислить подозреваемых.

13 апреля Лукашенко объявил, что преступление раскрыто. Позже он заявил, что скорое задержание подозреваемых предотвратило еще три взрыва в поезде, на остановке и в автобусе.

Задержанными оказались 25-летние уроженцы Витебска — токарь Дмитрий Коновалов и электрик Владислав Ковалев. Они ничего скрывать не стали и практически сразу дали признательные показания. Коновалов принес на перрон сумку с взрывчаткой, а Ковалев знал о его планах и не остановил. В ходе расследования выяснилось, что самодельная бомба была изготовлена в Витебске, там же была найдена лаборатория.

30 ноября 2011 года их приговорили к расстрелу. Выяснилось, что организатор теракта Коновалов несколько раз устраивал взрывы. Ковалев же, как соучастник, на протяжении многих лет не сообщал о действиях приятеля правоохранительным органам

Так, 14 сентября 2005 года на автобусной остановке в Витебске они закопали банку со взрывчаткой. От взрыва пострадали два человека. Через восемь дней террористы заложили бомбу в пакете из-под сока у витебского кафе «Эридан» — от взрыва пострадали 50 человек. Тогда правоохранители не смогли найти виновных.

Ковалев подавал прошение о помиловании на имя Александра Лукашенко, Коновалов этого делать не стал. Президент Белоруссии помиловать приговоренных отказался. Приговоры были приведены в исполнение к середине марта 2012 года. Мотивы преступления так и не были выяснены. В обвинительном заключении прокуратура назвала целью организаторов теракта «дестабилизацию общественного порядка и устрашение населения».

Ровно через год после трагедии — 11 апреля 2012 года — у входа на станцию метро «Октябрьская» был открыт памятный знак «Река памяти» с именами всех погибших.

Именно к нему каждый год 11 апреля несут цветы родные и близкие погибших, жители Минска.