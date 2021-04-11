Египетская прокуратура назвала причину смертельного столкновения двух поездов

Сотрудники надзорного ведомства Египта опубликовала данные о деталях аварии с участием двух поездов, где погибли местные жители.

Сотрудники надзорного ведомства Египта опубликовала данные о деталях аварии с участием двух поездов, где погибли местные жители.

Специалисты ведомства сообщили о том, что в момент происшествия в провинции Сохаг начальник отдела контроля за движением поездов не находился на своем рабочем месте. А диспетчер, которые отвечал за вышеуказанный участок дорожного полотна, слишком поздно сообщил машинистам о присутствии на дороге другого состава, передают СМИ.

Также прокуроры нашли нарушения в действиях машиниста первого поезда и его помощника, которые пытаясь остановить эшелон. А один из них употреблял наркотики прямо на рабочем месте.

При столкновении погибли 32 человека, травмы получили не менее 66 человек, сообщало Федеральное агентство новостей. Тогда премьер-министр страны Мустафа Мадбули дал поручения должностным лицам немедленно оказать необходимую поддержку пострадавшим.