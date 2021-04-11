Сын бывшего омского губернатора примет участие в праймериз "Единой России"

Сын бывшего омского губернатора и парламентарий местного Заксобрания Константин Полежаев зарегистрировался для участия в праймериз "Единой России" перед выборами в Госдуму РФ.

Сын бывшего омского губернатора и парламентарий местного Заксобрания Константин Полежаев зарегистрировался для участия в праймериз "Единой России" перед выборами в Госдуму РФ.

Согласно полученным данным с сайта предварительного голосования, политик планирует избираться по Тюкалинскому одномандатному избирательному округу. В настоящее время депутатом от указанной территории выступает Владимир Спинов.

Константин Полежаев является старшим сыном бывшего главы Омской области Леонида Полежаева. В прошлом году 56-летний политик возглавил местную областную больницу.

Стоит отметить, что праймериз "Единой России" пройдет с 24 по 30 мая текущего года.