Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:52   11 Апреля 2021
Политика

Сын бывшего омского губернатора примет участие в праймериз "Единой России"

Сын бывшего омского губернатора примет участие в праймериз "Единой России"

Сын бывшего омского губернатора и парламентарий местного Заксобрания Константин Полежаев зарегистрировался для участия в праймериз "Единой России" перед выборами в Госдуму РФ.

Согласно полученным данным с сайта предварительного голосования, политик планирует избираться по Тюкалинскому одномандатному избирательному округу. В настоящее время депутатом от указанной территории выступает Владимир Спинов.

Константин Полежаев является старшим сыном бывшего главы Омской области Леонида Полежаева. В прошлом году 56-летний политик возглавил местную областную больницу.

Стоит отметить, что праймериз "Единой России" пройдет с 24 по 30 мая текущего года.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#праймериз #омск #единая россия #полежаев

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров