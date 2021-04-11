Дорожные рабочие спасли жильцов из горящей квартиры в Южно-Сахалинске

Пожар произошел на улице Есенина в Южно-Сахалинске. Спасатели экстренно выехали на место происшествия.

Пожар произошел на улице Есенина в Южно-Сахалинске. Спасатели экстренно выехали на место происшествия.

По данным МЧС, пламя охватило квартиру на третьем этаже. Пять человек смогли эвакуироваться, еще двое спаслись благодаря дорожным рабочим.

Ремонтники доставили на землю людей из горящей квартиры с помощью погрузчика. Они подогнали его к зданию, подняли ковш и прислонили к нему лестницу. Двое жильцов смогли спуститься в емкость, их опустили на землю.

В ликвидации пожара принимали участие 13 сотрудников МЧС и три единицы спецтехники. Никто не погиб, есть пострадавший.