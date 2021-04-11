Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:36   11 Апреля 2021
Происшествия

Дорожные рабочие спасли жильцов из горящей квартиры в Южно-Сахалинске

Дорожные рабочие спасли жильцов из горящей квартиры в Южно-Сахалинске

Пожар произошел на улице Есенина в Южно-Сахалинске. Спасатели экстренно выехали на место происшествия.

По данным МЧС, пламя охватило квартиру на третьем этаже. Пять человек смогли эвакуироваться, еще двое спаслись благодаря дорожным рабочим.

Ремонтники доставили на землю людей из горящей квартиры с помощью погрузчика. Они подогнали его к зданию, подняли ковш и прислонили к нему лестницу. Двое жильцов смогли спуститься в емкость, их опустили на землю.

В ликвидации пожара принимали участие 13 сотрудников МЧС и три единицы спецтехники. Никто не погиб, есть пострадавший.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#пожар #чп #сахалин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров