Рост числа больных коронавирусом в Индии объяснили ранним снятием ограничений

За последние сутки медики в Индии зафиксировали рекордно высокое количество больных коронавирусной инфекцией.

За последние сутки медики в Индии зафиксировали рекордно высокое количество больных коронавирусной инфекцией.

Согласно официальным данным, в стране выявили 131 968 новых случаев коронавируса. Таким образом страна стала центром вспышки этой опасной инфекции.

"Вирус выходит из-под контроля. Смертность растет, больницы быстро заполняются, а вакцинация в стране отстает от графика", — сообщили журналисты The New York Times.

По данным издания, главная причина увеличения количества больных заключается в допущенной ранее ошибке властей. Дело в том, что в Индии слишком рано сняли определенные ограничения по коронавирусу. Жители страны сняли маски и вернулись к обычному ритму жизни, а правительство государства начало действовать так, словно проблема COVID-19 исчезла. Журналисты уверены, что при нынешних темпах вакцинации стране потребуется как минимум 2 года для того, чтобы привить 70% населения.