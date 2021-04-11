Оперативники изъяли документы в "Ростелекоме" по делу о мошенничестве

Выемка документов произведена в ПАО "Ростелеком". Выигравшие тендер компании выполняли контракты, сильно завышая объем выполненных работ в документах, считают следователи.

Выемка документов произведена в ПАО "Ростелеком". Выигравшие тендер компании выполняли контракты, сильно завышая объем выполненных работ в документах, считают следователи.

Сотрудники полиции наведались с обысками в ПАО "Ростелеком" в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. Они провели выемку документов, после ознакомления с которыми в уголовном деле могут появиться новые фигуранты, пишет ТАСС.

Представители ФСБ проверяют работу организации по нескольким основным контрактам, где победителями тендеров становились дочерние и аффилированные фирмы. По данным правоохранителей, большая часть полученных незаконным путем денег оседала в карманах руководителей "Ростелекома". Без их участия такую схему реализовать было бы невозможно.

Ранее сообщалось, что обыски прошли в загородном доме у одного из высокопоставленных лиц "Ростелекома".