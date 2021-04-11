Журналисты сообщили о начале президентских выборов в Республике Бенин

Президентские выборы в Республике Бенин начались в напряженной атмосфере. Об этом сообщает южноафриканская радиостанция SABC.

Президентские выборы в Республике Бенин начались в напряженной атмосфере. Об этом сообщает южноафриканская радиостанция SABC.

Причиной стали прошедшие антиправительственные демонстрации, которые сопровождались беспорядками. По словам официального представителя правительства Алена Орунла, ситуация в республике находится под контролем властей.

На президентское кресло претендуют три кандидата, в том числе действующий глава государства Патрис Талон. Его оппонентами являются представитель коалиции "Силы каури за возрождающийся Бенин" Алассана Суману и Корентин Кохуэ, который выступает от фракции, отколовшейся от Партии демократов.