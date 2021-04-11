Президент ФРГ заявил о необходимости уделять больше внимания памяти жертв нацистов

Советские военнопленные слишком долгое время были "забытой группой" жертв нацистов, считает президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

Советские военнопленные слишком долгое время были "забытой группой" жертв нацистов, считает президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

Глава Германии заявил, что нужно уделять больше внимания памяти пострадавшим от рук нацистов, особенно в преддверии 80-летней годовщины нападения фашистской Германии на СССР. По его мнению, советские военнопленные слишком долго были "забытой группой жертв". Об этом Штайнмайер сказал по случаю 76-летия освобождения бывшего концентрационного лагеря Бухенвальд.

"Советские военнопленные <...> были самой большой группой в концлагере Бухенвальд. Псевдонаучная расовая доктрина национал-социалистов не предусматривала для них места в человеческом обществе, они были обречены на уничтожение", — сказал президент.

Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что Бухенвальд — это олицетворение всего варварства нацистов, агрессивного национализма, диктатуры и угнетения, а также националистического образа мышления.