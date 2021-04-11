Тело мертвой женщины извлекли из раздувшегося питона в Индонезии

Человеческий труп был извлечен из желудка гигантского питона на острове Сулавеси. Оказалось, змея проглотила пропавшую женщину.

Человеческий труп был извлечен из желудка гигантского питона на острове Сулавеси. Оказалось, змея проглотила пропавшую женщину.

Жительница острова Сулавеси вечером пошла проверить растения, посаженные на участке неподалеку, и не вернулась домой, сообщают местные СМИ. На поиски родственницы выдвинулась ее сестра, которая обнаружила только мачете, обувь и фонарь, лежащие на земле.

Женщина обратилась к соседям, которые отыскали гигантского питона с раздувшимся желудком. После того как брюхо змеи вскрыли, из него достали тело пропавшей.