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16:01   11 Апреля 2021
Происшествия

Тело мертвой женщины извлекли из раздувшегося питона в Индонезии

Тело мертвой женщины извлекли из раздувшегося питона в Индонезии

Человеческий труп был извлечен из желудка гигантского питона на острове Сулавеси. Оказалось, змея проглотила пропавшую женщину.

Жительница острова Сулавеси вечером пошла проверить растения, посаженные на участке неподалеку, и не вернулась домой, сообщают местные СМИ. На поиски родственницы выдвинулась ее сестра, которая обнаружила только мачете, обувь и фонарь, лежащие на земле.

Женщина обратилась к соседям, которые отыскали гигантского питона с раздувшимся желудком. После того как брюхо змеи вскрыли, из него достали тело пропавшей.

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#смерть #животное #индонезия #питон

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