Сергей Дубинский, который проходит обвиняемым по делу о крушении самолета рейса MH17, на протяжении долгого времени понятия не имел о катастрофе на Украине в 2014 году.

Сергей Дубинский, который проходит обвиняемым по делу о крушении самолета рейса MH17, на протяжении долгого времени понятия не имел о катастрофе на Украине в 2014 году.

По информации голландских журналистов, в распоряжении которых оказались записи телефонных переговоров Дубинского, обвиняемый действительно не знал о том, что произошло с малайзийским самолетом.

Стоит отметить, что члены Объединенной следственной группы подтвердили подлинность аудиоматериалов, которые попали в руки журналистов из Нидерландов, передает "ПолитРоссия".

Однако голландская прокуратура не была впечатлена обнародованными записями. По мнению следователей, это не снимает ответственности с Дубинского.