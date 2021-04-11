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15:48   11 Апреля 2021
Политика

Журналисты из Нидерландов обнаружили новые детали по делу о катастрофе MH17

Журналисты из Нидерландов обнаружили новые детали по делу о катастрофе MH17

Сергей Дубинский, который проходит обвиняемым по делу о крушении самолета рейса MH17, на протяжении долгого времени понятия не имел о катастрофе на Украине в 2014 году.

По информации голландских журналистов, в распоряжении которых оказались записи телефонных переговоров Дубинского, обвиняемый действительно не знал о том, что произошло с малайзийским самолетом.

Стоит отметить, что члены Объединенной следственной группы подтвердили подлинность аудиоматериалов, которые попали в руки журналистов из Нидерландов, передает "ПолитРоссия".

Однако голландская прокуратура не была впечатлена обнародованными записями. По мнению следователей, это не снимает ответственности с Дубинского.

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#нидерланды #mh17 #дубинский

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