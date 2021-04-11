В Кремле не исключили, что Украина попытается решить внутренние проблемы силовым путем

Украина может попытаться решить свои внутренние проблемы силой, что несет в себе опасность для России. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Украина может попытаться решить свои внутренние проблемы силой, что несет в себе опасность для России. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Обстановка на Украине близка к возобновлению гражданской войны. Не исключено, что Киев захочет решить накопившиеся разногласия при помощи грубой силы. Подобное развитие ситуации представляет угрозу для Российской Федерации, сообщил он в комментарии для телеканала "Россия-1".

В связи с подобной ситуацией РФ необходимо предпринимать действия для обеспечения собственной безопасности. Так Песков объяснил активность военнослужащих ВС России на границе с Украиной. Он указал, что перемещение войск по российской территории являются внутренним делом России и не противоречит каким-либо нормам международного поведения.