Виктор Началов опроверг слухи о том, что Веру Алдонину хотят сделать копией матери

Пользователи Сети часто пишут, что семья Юлии Началовой хочет сделать из ее дочери копию покойной матери. Отец певицы опроверг эти слухи и рассказал правду о судьбе Веры Алдониной.

Пользователи Сети часто пишут, что семья Юлии Началовой хочет сделать из ее дочери копию покойной матери. Отец певицы опроверг эти слухи и рассказал правду о судьбе Веры Алдониной.

Отец Юлии Началовой заявил, что внешнее и вокальное сходство его внучки Веры Алдониной с ее покойной матерью еще ни о чем не говорит. По словам Виктора Началова, у 14-летней девочки будет своя судьба. Намеренно из дочери артистки никто не собирается делать новую звезду, так как Вера сама должна принять решение, чем заниматься в жизни.

"Мнение о том, что из нашей внучки собираются сделать копию матери, ошибочно. Вера — это Вера, и как у нее все сложится, мы посмотрим. Жизнь покажет. Человек она, безусловно, творческий. И, конечно же, они с матерью похожи и внешне, и тембром голоса. Они же родные люди", — высказался Виктор Началов в разговоре с "Вечерней Москвой".

Поклонники Веры Алдониной ведут в Instagram ее фан-группу, в которой время от времени публикуют фото и видео с девочкой, а также пересказывают различную информацию о ее жизни после смерти знаменитой матери.