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15:27   11 Апреля 2021
Армия

Зеленский напомнил странам мира о трагических событиях Второй мировой войны

Зеленский напомнил странам мира о трагических событиях Второй мировой войны

Украинский лидер Владимир Зеленский призвал страны мира не допустить событий, повторяющих масштабы Второй мировой войны.

По словам Зеленского, в годы войны Украина потеряла великое множество своих сыновей и дочерей в нацистских лагерях и на каторжных работах.

"Мы помним о них всех. В нынешние непростые и тревожные времена украинцы и весь цивилизованный мир должны продемонстрировать особое единство, чтобы больше никогда не допустить масштабной войны и даже возможности повторения подобных ужасов", – приводит слова президента его офис.

Владимир Зеленский также посетил Национальный историко-мемориальный заповедник "Бабий Яр", где возложил цветы к памятнику погибшим от рук немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

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#вов #вторая мировая война #зеленский

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