Зеленский напомнил странам мира о трагических событиях Второй мировой войны

Украинский лидер Владимир Зеленский призвал страны мира не допустить событий, повторяющих масштабы Второй мировой войны.

Украинский лидер Владимир Зеленский призвал страны мира не допустить событий, повторяющих масштабы Второй мировой войны.

По словам Зеленского, в годы войны Украина потеряла великое множество своих сыновей и дочерей в нацистских лагерях и на каторжных работах.

"Мы помним о них всех. В нынешние непростые и тревожные времена украинцы и весь цивилизованный мир должны продемонстрировать особое единство, чтобы больше никогда не допустить масштабной войны и даже возможности повторения подобных ужасов", – приводит слова президента его офис.

Владимир Зеленский также посетил Национальный историко-мемориальный заповедник "Бабий Яр", где возложил цветы к памятнику погибшим от рук немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.