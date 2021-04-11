Глава челябинского поселения устроил пьяное ДТП

Виновника инцидента доставили в больницу. По предварительным данным, ДТП устроил глава Луговского сельского поселения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Виновника инцидента доставили в больницу. По предварительным данным, ДТП устроил глава Луговского сельского поселения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел на 27-м километре западного обхода Челябинска. Иномарка столкнулась с машиной, которая двигалась ей навстречу. Выяснилось, что автомобиль KIA, водитель которого инициировал ДТП, является служебным и зарегистрирован на Луговское поселение. За рулем, предположительно, находился глава населенного пункта. От удара столкнувшаяся с KIA машина перевернулась.

Еще одна авария произошла на въезде в Кронштадт. В результате случившегося образовалась значительная пробка, пишет ФАН.