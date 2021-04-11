Выборы президента, губернаторов и депутатов парламента пройдут в Перу

Президентские, губернаторские и парламентские выборы состоятся в Перу 11 апреля. Избирательные участки откроются в 07:00 по местному времени (15:00 по мск).

Президентские, губернаторские и парламентские выборы состоятся в Перу 11 апреля. Избирательные участки откроются в 07:00 по местному времени (15:00 по мск).

Официальное издание правительства республики El Peruano сообщило, что голосование будет проходить на пике второй волны пандемии. Уровень эпидемиологической ситуации в большинстве регионов классифицируется как очень высокий.

Лидером президентской гонки в Перу является дочь бывшего лидера страны Кейко Фухимори. Это уже третья ее попытка занять высший руководящий пост страны.

Автор Telegram-канала "Пиночет печет печенье" выразил мнение, что нынешние выборы могут стать шансом вывести республику из политического кризиса.