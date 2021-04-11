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15:14   11 Апреля 2021
Политика

Политолог призвал спокойно относиться к заявлению Эрдогана о принадлежности Крыма

Политолог призвал спокойно относиться к заявлению Эрдогана о принадлежности Крыма

Признание Крыма российским для властей Турции совершенно невозможно. Об этом заявил глава "Политической экспертной группы" Константин Калачев.

По словам эксперта, в словах президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по поддержке Украины в вопросе Крыма нет ничего нового, поскольку страны являются стратегическими партнерами. Политолог считает, что не нужно драматизировать ситуацию из-за отказа Эрдогана признавать Крым частью России.

"Турция вкладывается в Украину. Украинцев принимают в Турции. О развитии экономических, культурных, гуманитарных и политических связей не знает только ленивый", — рассказал Калачев в беседе с журналистом сайта 360tv.ru.

Турецкий лидер занимает ту же позицию, что и другие члены Североатлантического альянса, уверен Константин Калачев.

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#украина #крым #турция #эрдоган

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