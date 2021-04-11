Политолог призвал спокойно относиться к заявлению Эрдогана о принадлежности Крыма

Признание Крыма российским для властей Турции совершенно невозможно. Об этом заявил глава "Политической экспертной группы" Константин Калачев.

Признание Крыма российским для властей Турции совершенно невозможно. Об этом заявил глава "Политической экспертной группы" Константин Калачев.

По словам эксперта, в словах президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по поддержке Украины в вопросе Крыма нет ничего нового, поскольку страны являются стратегическими партнерами. Политолог считает, что не нужно драматизировать ситуацию из-за отказа Эрдогана признавать Крым частью России.

"Турция вкладывается в Украину. Украинцев принимают в Турции. О развитии экономических, культурных, гуманитарных и политических связей не знает только ленивый", — рассказал Калачев в беседе с журналистом сайта 360tv.ru.

Турецкий лидер занимает ту же позицию, что и другие члены Североатлантического альянса, уверен Константин Калачев.