Политолог призвал спокойно относиться к заявлению Эрдогана о принадлежности Крыма
Признание Крыма российским для властей Турции совершенно невозможно. Об этом заявил глава "Политической экспертной группы" Константин Калачев.
По словам эксперта, в словах президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по поддержке Украины в вопросе Крыма нет ничего нового, поскольку страны являются стратегическими партнерами. Политолог считает, что не нужно драматизировать ситуацию из-за отказа Эрдогана признавать Крым частью России.
"Турция вкладывается в Украину. Украинцев принимают в Турции. О развитии экономических, культурных, гуманитарных и политических связей не знает только ленивый", — рассказал Калачев в беседе с журналистом сайта 360tv.ru.
Турецкий лидер занимает ту же позицию, что и другие члены Североатлантического альянса, уверен Константин Калачев.