Стало известно о попытках западных спецслужб завербовать дипломатов Белоруссии

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей рассказал о попытках вербовки дипломатов, которые работают за границей. Стенограмму распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей рассказал о попытках вербовки дипломатов, которые работают за границей. Стенограмму распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

По словам министра, были зафиксированы попытки вербовки белорусских административно-технических сотрудников и дипломатов. После инцидента соответствующие лица проинформировали своих руководителей. Затем власти Минска приняли меры для обеспечения их безопасности.

"Мы, естественно, не афишируем подобные случаи, но всегда заявляем соответствующие протесты другой стороне", — сказал Макей.

Руководитель ведомства добавил, что действия западных спецслужб понятны, поскольку дипломаты знают секретную информацию. Через диппредставителей проходят разного рода документы, в том числе для служебного пользования.