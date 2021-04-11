Водитель Infiniti в Вологде на высокой скорости врезался в столб и погиб

Сотрудники правоохранительных органов по Вологодской области приступили к выяснению обстоятельств смерти мужчины, который на иномарке влетел в опору ЛЭП на высокой скорости.

Сотрудники правоохранительных органов по Вологодской области приступили к выяснению обстоятельств смерти мужчины, который на иномарке влетел в опору ЛЭП на высокой скорости.

Трагедия произошла рано утром на пересечении улиц Ленинградская и Псковская. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на повороте. Он врезался в бетонную конструкцию и получил смертельные травмы, передает пресс-служба МВД по области.

Вместе с ним в салоне машины находились две девушки. Медики скорой помощи доставили пассажирок иномарки в местные больницы. Полицейские вскоре примут процессуальное решение на основе полученных при расследовании данных.