Британский премьер отказался присутствовать на похоронах принца Филиппа

Британский премьер Борис Джонсон отказался присутствовать на похоронах принципа Филиппа. Об этом проинформировали журналисты, ссылаясь на представителя Даунинг-стрит.

Британский премьер Борис Джонсон отказался присутствовать на похоронах принципа Филиппа. Об этом проинформировали журналисты, ссылаясь на представителя Даунинг-стрит.

Как стало известно, церемония погребения и отпевание герцога Эдинбургского состоятся 17 апреля текущего года. Прощание пройдет в часовне святого Георгия в Виндзорском замке.

По информации осведомленного источника, Борис Джонсон руководствуется тем, что хочет лучшего для королевской семьи Великобритании. Премьер-министр не будет присутствовать на похоронах Филиппа для того, чтобы это могли сделать как можно больше приближенных к принцу людей.

Как стало известно ранее, герцог Эдинбургский скончался в возрасте 99 лет. Последние минуты жизни он провел со своей супругой.