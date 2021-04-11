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14:59   11 Апреля 2021
Политика

Британский премьер отказался присутствовать на похоронах принца Филиппа

Британский премьер отказался присутствовать на похоронах принца Филиппа

Британский премьер Борис Джонсон отказался присутствовать на похоронах принципа Филиппа. Об этом проинформировали журналисты, ссылаясь на представителя Даунинг-стрит.

Как стало известно, церемония погребения и отпевание герцога Эдинбургского состоятся 17 апреля текущего года. Прощание пройдет в часовне святого Георгия в Виндзорском замке.

По информации осведомленного источника, Борис Джонсон руководствуется тем, что хочет лучшего для королевской семьи Великобритании. Премьер-министр не будет присутствовать на похоронах Филиппа для того, чтобы это могли сделать как можно больше приближенных к принцу людей.

Как стало известно ранее, герцог Эдинбургский скончался в возрасте 99 лет. Последние минуты жизни он провел со своей супругой.

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