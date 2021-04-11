Песков опроверг требование Меркель снизить военное присутствие РФ у границ Украины

Канцлер Германии Ангела Меркель не требовала от президента России Владимира Путина сократить военное присутствие у границ Украины.

Канцлер Германии Ангела Меркель не требовала от президента России Владимира Путина сократить военное присутствие у границ Украины.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Меркель выразила озабоченность из-за усиления группировки российских войск у границы с Украиной. При этом канцлер Германии не требовала от российской стороны сократить военное присутствие.

"Меркель действительно сказала: "Нас в Европе беспокоит концентрация российских войск в районе границ". Да, она это сказала, и такая обеспокоенность была выражена", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Песков также добавил, что Москва не приемлет возможность войны на Украине и не двигается к ней, однако не останется безучастной к судьбам русскоговорящих жителей Донбасса.