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14:40   11 Апреля 2021
Политика

Песков опроверг требование Меркель снизить военное присутствие РФ у границ Украины

Песков опроверг требование Меркель снизить военное присутствие РФ у границ Украины

Канцлер Германии Ангела Меркель не требовала от президента России Владимира Путина сократить военное присутствие у границ Украины.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Меркель выразила озабоченность из-за усиления группировки российских войск у границы с Украиной. При этом канцлер Германии не требовала от российской стороны сократить военное присутствие.

"Меркель действительно сказала: "Нас в Европе беспокоит концентрация российских войск в районе границ". Да, она это сказала, и такая обеспокоенность была выражена", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Песков также добавил, что Москва не приемлет возможность войны на Украине и не двигается к ней, однако не останется безучастной к судьбам русскоговорящих жителей Донбасса.

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