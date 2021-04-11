Диалог как визитная карточка: эксперт оценил кандидата на пост советника Байдена по РФ

Руководитель Института перспективных российских исследований им. Джорджа Кеннана Мэтью Рожански ранее критиковал Белый дом за жесткие санкции в отношении Москвы.

Руководитель Института перспективных российских исследований им. Джорджа Кеннана Мэтью Рожански может стать главным директором по России в Совете нацбезопасности при Белом доме. Его кандидатуру рассматривает президент США Джо Байден, сообщил Axios со ссылкой на свои источники.

Рожански с 2013 года возглавляет Институт им. Кеннана — крупнейший в мире западный исследовательский центр по России. До этого он был заместителем директора Российской и Евразийской программы в Фонде Карнеги за международный мир.

Институт им. Кеннана придерживается умеренных и наиболее благоприятных для Москвы взглядов, считает главный научный сотрудник Центра Североамериканских исследований ИВИ РАН Александр Петров. Собеседник «Политики Сегодня» проводил изыскания на базе организации и участвовал в дискуссиях как специалист-историк.

«Рожански часто бывает в России, участвует в различных конференциях. Он понимает, что с Москвой нужно разговаривать жестко, но вести диалог не через санкции, а с посредством взаимодействия. Такая точка зрения американского истеблишмента для нас наиболее важна. Несмотря на жесткость, он призывает вести диалог, решать вопросы мирным путем», — объяснил американист.

Так, в прошлом году в статье для The National Interest политолог раскритиковал чрезмерное использование администрацией Белого дома санкций в отношении России, указав, что «мирное сосуществование [двух стран] остается крайне важным». А в марте 2018 года Рожански публично признал победу РФ в Сирии. Он выпустил статью в официальном журнале ВС США Military Review, где описал впечатляющие успехи Москвы.

В период, когда отношения с Москвой достигли пика напряженности, а в адрес Кремля сыплются жесткие обвинения, в администрации Байдена все равно находятся люди, которые выступают за диалог, подчеркивает Петров.

«Дискуссии были особенностью института им. Кеннана. В 2016 году мы провели большую конференцию "История и наследие русской Америки". Это территория Аляски, которая по нашему мнению является зоной сотрудничества и тогда, и сейчас. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков также подчеркнул необходимость диалога, было и выступление Рожански. А спецпредставитель президента РФ по международному и культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что за все периоды отношений РФ и США было больше сотрудничества, чем противостояния», — поделился собеседник ПС.

Впрочем, деятельность Рожански не всем приходится по душе. Так, в 2018 году украинские выпускники Института Кеннана назвали его аналитический центр «невольным инструментом политического вмешательства России». Они обвинили институт в «растущей прокремлевской политике, отсутствии демократических процедур». Однако назвать позицию Рожански антиукраинской сложно, отмечает Петров. Ученые из Украины регулярно и на паритетной основе ведут диалог на площадке.

«Диалог может быть как антироссийский, так и пророссийский. Но он ведется. Институт Кеннана находится в здании Центра им. Вудро Вильсона, у Белого дома. Это самая престижная и мощная организация для исследований. Регулярно туда приглашают политиков, ученых и дипломатов из разных стран по широкому кругу вопросов. Диалог является визитной карточкой Центра Вильсона. Даже если будет определенный протест с точки зрения украинских коллег, то это будет видно по текущей ситуации», — заключил эксперт.

Ранее Байден подчеркнул важность взаимодействия с Россией по вопросам, который представляют общий интерес, в частности, продления договора СНВ-3 и приглашения президента РФ Владимира Путина на виртуальный саммит по климату.