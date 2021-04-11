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14:33   11 Апреля 2021
Политика

Активисты из Нью-Йорка возмущены действиями США в Донбассе

Активисты из Нью-Йорка возмущены действиями США в Донбассе

Американские активисты организовали акцию и потребовали от властей США прекратить наращивание военных действий против Донбасса и России.

Неравнодушные жители США считают, что виновные в смерти пятилетнего ребенка в Донбассе должны понести наказание. Также участники акции стремятся просветить общественность о ситуации в ЛДНР.

Протестующие в Нью-Йорке раздавали информационные листовки, скандировали лозунги и вывесили баннер с надписью: "От Донбасса до Палестины, от Чикаго до американо-мексиканской границы: Прекратите американскую войну против детей!", сообщает Федеральное агентство новостей.

Акция настолько вдохновила другие страны, что они договорились объявить Международный день солидарности с Донбассом, который пройдет 17 апреля.

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#сша #донбасс #украина #акция

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