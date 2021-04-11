Автобус с вахтовиками слетел в кювет на затуманенной трассе в ХМАО

Серьезная авария произошла на автомобильной дороге Сургут — Салехард. Рабочие направлялись из Муравленко в Пермь.

Серьезная авария произошла на автомобильной дороге Сургут — Салехард. Рабочие направлялись из Муравленко в Пермь.

Водитель автобуса не справился с управлением и слетел с трассы. После машина опрокинулась в кювет, сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО.

После аварии один из двух водителей обратился за медицинской помощью. Его доставили в Ноябрьскую центральную городскую больницу. Пассажиры автобуса не пострадали. Вероятной причиной произошедшего назвали плохую видимость дороги, которая была вызвана туманом.