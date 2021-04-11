Песков заявил об увеличении числа провокаций со стороны ВСУ в Донбассе

Украинские силовики продолжают увеличивать количество обстрелов на линии соприкосновения сторон в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Украинские силовики продолжают увеличивать количество обстрелов на линии соприкосновения сторон в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Киев продолжает саботировать выполнение Минских соглашений, что ведет к эскалации ситуации в Донбассе.

"В Донбассе происходит ситуация, связанная с повышением активности провокационных действий со стороны вооруженных сил Украины. То есть случаются провокации, возникает какой-то ответный огонь на эти провокации", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Напомним, в 2014 году власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным ООН, с начала гражданской войны на востоке Украины погибли 13 тысяч человек, более 30 тысяч получили ранения.