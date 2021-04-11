Директор спортшколы в Кировске надеется на возмездие для убившего на глазах у детей пса

Жители Кировска возмущены поступком священнослужителя. Именно его обвиняют в убийстве собаки на территории горнолыжной школы.

Жители Кировска возмущены поступком священнослужителя. Именно его обвиняют в убийстве собаки на территории горнолыжной школы.

Руководитель спортивной организации возмущена тем, что человек посмел застрелить животное чуть ли не на глазах у детей. Она также указала на недопустимость использования оружия, если поблизости есть люди, и выразила надежду на справедливое наказание для стрелка, сообщал ФАН.

Учитывая, что окровавленного питомца видели несовершеннолетние, директор не исключила, что это могло негативно отразиться на моральном состоянии учеников.

Собаку знали и любили многие посетители горнолыжного комплекса. По предварительным данным, выстрел в пса произвел священник. Он потом якобы даже объяснил, почему застрелил бедолагу.