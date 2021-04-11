14:10 11 Апреля 2021Общество
Препарат для профилактики и лечения коронавируса "Мир-19" запатентован в РФ
Федеральное медико-биологическое агентство сообщило о регистрации патента на препарат для профилактики и лечения коронавируса "Мир-19".
Федеральное медико-биологическое агентство сообщило о регистрации патента на препарат для профилактики и лечения коронавируса "Мир-19".
Аббревиатура МИР расшифровывается как малая интерферирующая РНК, сообщает пресс-служба ФМБА. Препарат предназначен для профилактики и лечения коронавирусной инфекции через ингаляционное или интраназальное введение.