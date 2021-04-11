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14:10   11 Апреля 2021
Общество

Препарат для профилактики и лечения коронавируса "Мир-19" запатентован в РФ

Препарат для профилактики и лечения коронавируса "Мир-19" запатентован в РФ

Федеральное медико-биологическое агентство сообщило о регистрации патента на препарат для профилактики и лечения коронавируса "Мир-19".

Аббревиатура МИР расшифровывается как малая интерферирующая РНК, сообщает пресс-служба ФМБА. Препарат предназначен для профилактики и лечения коронавирусной инфекции через ингаляционное или интраназальное введение.

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#лекарство #коронавирус #мир-19

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