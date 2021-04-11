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14:02   11 Апреля 2021
Политика

Пресс-секретарь Владимира Путина назвал высказывания США о России "скупыми"

Пресс-секретарь Владимира Путина назвал высказывания США о России "скупыми"

США скупы на объективные оценки в отношении России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Заместитель руководителя администрации президента прокомментировал заявления США о якобы присутствии российских ВС на границе с Украиной. По его словам, Вашингтон всегда был скуп на адекватные и объективные оценки в отношении Москвы. Однако Российская Федерация привыкла к такому поведению американской стороны.

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