Определена скорость вращения самых быстрых коричневых карликов в космосе

Астрономы определили три самых быстрых коричневых карлика и смогли рассчитать скорость их вращения при помощи космического телескопа NASA Spitzer.

Астрономы определили три самых быстрых коричневых карлика и смогли рассчитать скорость их вращения при помощи космического телескопа NASA Spitzer.

Три планеты имеют диаметр примерно как у Юпитера, но они в 40–70 раз массивнее. Самый быстрый делает оборот вокруг своей оси раз в час, самый крупный вращается со скоростью 360 тыс. километров в час, подсчитали ученые.

Эти коричневые карлики спустя какое-то время приблизятся к предельной скорости вращения и распадутся. Перед распадом космический объект деформируется и становится плоским. Разница температур карликов свидетельствует о том, что планетам разное количество лет, так как коричневые карлики имеют свойство остывать со временем. Астрономы продолжают изучать их.