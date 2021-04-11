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14:00   11 Апреля 2021
Наука

Определена скорость вращения самых быстрых коричневых карликов в космосе

Определена скорость вращения самых быстрых коричневых карликов в космосе

Астрономы определили три самых быстрых коричневых карлика и смогли рассчитать скорость их вращения при помощи космического телескопа NASA Spitzer.

Три планеты имеют диаметр примерно как у Юпитера, но они в 40–70 раз массивнее. Самый быстрый делает оборот вокруг своей оси раз в час, самый крупный вращается со скоростью 360 тыс. километров в час, подсчитали ученые.

Эти коричневые карлики спустя какое-то время приблизятся к предельной скорости вращения и распадутся. Перед распадом космический объект деформируется и становится плоским. Разница температур карликов свидетельствует о том, что планетам разное количество лет, так как коричневые карлики имеют свойство остывать со временем. Астрономы продолжают изучать их.

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#космос #планета #карлик

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