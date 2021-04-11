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13:56   11 Апреля 2021
Происшествия

Четыре полосы Кутузовского проспекта в Москве перекрыты после массового ДТП

Четыре полосы Кутузовского проспекта в Москве перекрыты после массового ДТП

Авария произошла утром в центре столицы. Столкнулись три автомобиля. По предварительным данным пострадал один человек.

ДТП произошло в районе дома №22 по Кутузовскому проспекту, сотрудники экстренных служб перекрыли четыре полосы проезжей части из пяти, сообщает сайт 360tv.ru. В районе аварии образовался крупный транспортный затор. На место прибыли медики и сотрудники ГИБДД.

Причины и обстоятельства происшествия пока не установлены. Имеются данные об одной пострадавшей, которая была доставлена в больницу.

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#авария #дтп #гибдд

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