Четыре полосы Кутузовского проспекта в Москве перекрыты после массового ДТП

Авария произошла утром в центре столицы. Столкнулись три автомобиля. По предварительным данным пострадал один человек.

Авария произошла утром в центре столицы. Столкнулись три автомобиля. По предварительным данным пострадал один человек.

ДТП произошло в районе дома №22 по Кутузовскому проспекту, сотрудники экстренных служб перекрыли четыре полосы проезжей части из пяти, сообщает сайт 360tv.ru. В районе аварии образовался крупный транспортный затор. На место прибыли медики и сотрудники ГИБДД.

Причины и обстоятельства происшествия пока не установлены. Имеются данные об одной пострадавшей, которая была доставлена в больницу.