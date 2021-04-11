Песков: никто не собирается двигаться к войне с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никто не собирается двигаться к военному конфликту с Украиной и никто не приемлет возможность такой войны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никто не собирается двигаться к военному конфликту с Украиной и никто не приемлет возможность такой войны.

По словам Пескова, РФ никогда не была участницей конфликта в Донбассе, но не останется безучастной к судьбам проживающего там русскоговорящего населения.

"Конечно, никто не собирается двигаться к войне, и никто вообще не приемлет какую-то возможность такой войны", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину.

Пресс-секретарь в заключение подчеркнул, что возможность гражданской войны на Украине также никто не приемлет.