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13:48   11 Апреля 2021
Армия

Песков: никто не собирается двигаться к войне с Украиной

Песков: никто не собирается двигаться к войне с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никто не собирается двигаться к военному конфликту с Украиной и никто не приемлет возможность такой войны.

По словам Пескова, РФ никогда не была участницей конфликта в Донбассе, но не останется безучастной к судьбам проживающего там русскоговорящего населения.

"Конечно, никто не собирается двигаться к войне, и никто вообще не приемлет какую-то возможность такой войны", сказал он в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину.

Пресс-секретарь в заключение подчеркнул, что возможность гражданской войны на Украине также никто не приемлет.

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#донбасс #украина #песков

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