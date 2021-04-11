СМИ рассказали, как Польша "переполнила чашу терпения" Белоруссии

Отношения между Белоруссией и Польшей всегда были непростыми, но Варшава усугубляет ситуацию резкими заявлениями в адрес Минска. Об этом пишут СМИ.

Отношения между Белоруссией и Польшей всегда были непростыми, но Варшава усугубляет ситуацию резкими заявлениями в адрес Минска. Об этом пишут СМИ.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко недавно заявил о намерении закрыть посольства в "недружественных странах", которые ведут деструктивную политику в отношении Минска. В перечень таких государств входит и Польша.

В МИД Белоруссии отметили, что работа белорусских дипведомств в Польше "на протяжении длительного периода не приносит нужной внешнеэкономической отдачи". Более того, Минск упрекает польские власти в "укрывательстве беглых белорусов", в "неприкрытой героизации бандитов и военных преступников", передает РИА Новости.