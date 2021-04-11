В Кремле рассказали о подготовке Путина к посланию Федеральному собранию

Президент РФ Владимир Путин самостоятельно составляет текст послания Федеральному собранию. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Президент РФ Владимир Путин самостоятельно составляет текст послания Федеральному собранию. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, Путин дорабатывает обращение до "последних минут". Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" добавил, что нередко бывают и сенсационные заявления со стороны главы государства, о которых никто не догадывался.

Стоит отметить, что Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля текущего года.