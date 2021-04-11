В ДНР заявили, что бойцы ВСУ препятствуют работе дронов миссии ОБСЕ

Управление Народной милиции Донецкой Народной Республики заявило, что бойцы ВСУ мешают работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Управление Народной милиции Донецкой Народной Республики заявило, что бойцы ВСУ мешают работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Представитель ДНР утверждает, что военнослужащие мобильной группы 305-го батальона радиоэлектронной борьбы ВСУ использовали станцию "Буковель-АД" в районах Богдановки и Степановки. РЭБ применялась для того, чтобы беспилотники не засекли перемещение вооружения 10-й и 53-й бригад украинской армии.

По словам управления ДНР, подобные специальные средства используются уже во второй раз.

Ранее стало известно, что в жилых районах Донецкой Народной Республики было обнаружено 49 единиц военной техники и вооружения ВСУ. Отмечается, что среди них были замечены самоходная зенитная установка "Шилка", противотанковые пушки "МТ-12 Рапира", а также самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика" и БМП-1.