Российский президент Владимир Путин огласит системные меры поддержки во время послания Федеральному собранию. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Российский президент Владимир Путин огласит системные меры поддержки во время послания Федеральному собранию. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, меры поддержки, о которых сообщит глава государства, будут направлены на развитие страны после пандемии нового типа коронавируса.

Как стало известно ранее, послание Путина Федеральному собранию РФ пройдет 21 апреля текущего года.