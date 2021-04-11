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13:26   11 Апреля 2021
Политика

Песков раскрыл подробности послания Путина Федеральному собранию

Песков раскрыл подробности послания Путина Федеральному собранию

Российский президент Владимир Путин огласит системные меры поддержки во время послания Федеральному собранию. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, меры поддержки, о которых сообщит глава государства, будут направлены на развитие страны после пандемии нового типа коронавируса.

Как стало известно ранее, послание Путина Федеральному собранию РФ пройдет 21 апреля текущего года.

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