Наблюдатели от стран СНГ оценили подготовку к референдуму в Киргизии

Местные выборы в Киргизии и конституционный референдум организованы на хорошем уровне. Об этом рассказал руководитель мониторинговой группы МПА СНГ Дилшод Рахмон.

Местные выборы в Киргизии и конституционный референдум организованы на хорошем уровне. Об этом рассказал руководитель мониторинговой группы МПА СНГ Дилшод Рахмон.

Высокопоставленный представитель Содружества Независимых Государств поделился мнением о проведении избирательной кампании с журналистами РИА Новости. По его словам, у наблюдателей сложилось хорошее впечатление о ситуации на избирательных участках.

"Кыргызская Республика на достаточно профессиональном уровне подготовилась к проведению референдума. Результат — сегодняшнее активное участие народа непосредственно в волеизъявлении", — сказал представитель МПА СНГ.

Рахмон отметил, что аналитики рассмотрели процесс выборов с точки зрения международных и региональных стандартов и не выявили никаких нарушений.