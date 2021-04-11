Пьяные подростки обстреляли, избили и подожгли знакомого в Волхове

Полицейские задержали подозреваемых в нападении на студента. Молодые люди устроили разборку в заброшенном ангаре под Петербургом.

Полицейские задержали подозреваемых в нападении на студента. Молодые люди устроили разборку в заброшенном ангаре под Петербургом.

Инцидент произошел недалеко от дома №1 на улице Металлургов в Волхове. Трое молодых людей устроили застолье в квартире. Потом они отправились в заброшенный ангар, где употребляли запрещенные вещества.

Во время "вечеринки" произошел конфликт. Двое юношей начали избивать товарища и стрелять в него из травматического пистолета. После они облили потерпевшего стеклоочистителем и подожгли.

Пострадавшим оказался 17-летний юноша. Он смог сам обратиться в медучреждение. Сотрудники полиции задержали двух подозреваемых. Молодым людям 17 и 18 лет. В отношении них составлены административные протоколы.