13:07 11 Апреля 2021Происшествия
Иран сообщил об аварии на ядерном объекте в Натанзе
Организация по атомной энергии Ирана заявила о происшествии на ядерном объекте. Инцидент произошел в сети распределения электроэнергии.
Организация по атомной энергии Ирана заявила о происшествии на ядерном объекте. Инцидент произошел в сети распределения электроэнергии.
Официальный представитель организации Бехруз Камальванди отметил, что происшествие в сети распределения электроэнергии разрешилось благополучно. В результате инцидента никто из сотрудников объекта не пострадал.
Подробности случившегося не разглашаются в связи с секретностью положения. Местные власти проводят расследование на месте ЧП. Специалистам предстоит выяснить причину аварийной ситуации и все обстоятельства произошедшего.