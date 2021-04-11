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13:07   11 Апреля 2021
Происшествия

Иран сообщил об аварии на ядерном объекте в Натанзе

Иран сообщил об аварии на ядерном объекте в Натанзе

Организация по атомной энергии Ирана заявила о происшествии на ядерном объекте. Инцидент произошел в сети распределения электроэнергии.

Официальный представитель организации Бехруз Камальванди отметил, что происшествие в сети распределения электроэнергии разрешилось благополучно. В результате инцидента никто из сотрудников объекта не пострадал.

Подробности случившегося не разглашаются в связи с секретностью положения. Местные власти проводят расследование на месте ЧП. Специалистам предстоит выяснить причину аварийной ситуации и все обстоятельства произошедшего.

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#авария #иран #чп #ядерный объект

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