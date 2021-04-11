Пресс-секретарь Байдена несколько месяцев общалась с журналистом, которого не существует

Администрация Белого дома несколько месяцев передавала вопросы пресс-секретарю президента США Джен Псаки от репортера Daily Mail Кейси Монтегю. Позже выяснилось, что такого журналиста никогда не существовало.

Администрация Белого дома несколько месяцев передавала вопросы пресс-секретарю президента США Джен Псаки от репортера Daily Mail Кейси Монтегю. Позже выяснилось, что такого журналиста никогда не существовало.

Рядовой геймер в конце 2020 года захотел примерить на себя личность члена Ассоциации корреспондентов Белого дома и сотрудника популярного британского таблоида. Ему удалось обмануть администрацию Джо Байдена. Отсутствие на брифингах мужчина объяснял COVID-19-протоколами. Общался он через электронную почту.

Как пишет Politico, он создал два аккаунта в Twitter, на которые подписались чиновники США. Используя закон о свободе информации, Монтегю получил некоторые личные данные Псаки и советника президента по нацбезопасности Джейка Салливана.

Также он регулярно общался с другими журналистами и официальными должностными лицами. В письмах он представлялся 18-летним студентом юридического факультета из Великобритании. Кроме того, вопросы геймер задавал первой леди страны Джил Байден и вице-президенту Камале Харрис.

«Я люблю журналистику. Мне кажется, что пресс-корпус сейчас делает довольно плохую работу, поэтому я решил обеспечить некоторую прозрачность и задать несколько вопросов, на которые мне и моим друзьям хотелось бы получить ответ», — объяснил он свой поступок.

При этом личность притворившегося журналистом геймера до сих пор неизвестна. Белый дом никак не комментировал инцидент.