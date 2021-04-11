Глава ДНР Пушилин: гибель ребенка в Донбассе квалифицирована как теракт

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что трагическая гибель ребенка в Донбассе квалифицирована следственными органами как террористический акт.

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что трагическая гибель ребенка в Донбассе квалифицирована следственными органами как террористический акт.

Об этом глава ДНР рассказал в эфире телеканала "Россия-1".

"Возбужденное уголовное дело касается гибели ребенка. Ребенок, по предварительным результатам следствия, погиб по причине того, что беспилотный летательный аппарат сбросил неустановленное взрывное устройство в жилой сектор. Данное преступление квалифицировано как террористический акт", — сказал Пушилин.

Напомним, что ранее ударный беспилотник Вооруженных сил Украины совершил атаку на территории ДНР, в результате этого погиб ребенок. Об инциденте сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.