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12:54   11 Апреля 2021
Армия

Глава ДНР Пушилин: гибель ребенка в Донбассе квалифицирована как теракт

Глава ДНР Пушилин: гибель ребенка в Донбассе квалифицирована как теракт

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что трагическая гибель ребенка в Донбассе квалифицирована следственными органами как террористический акт.

Об этом глава ДНР рассказал в эфире телеканала "Россия-1".

"Возбужденное уголовное дело касается гибели ребенка. Ребенок, по предварительным результатам следствия, погиб по причине того, что беспилотный летательный аппарат сбросил неустановленное взрывное устройство в жилой сектор. Данное преступление квалифицировано как террористический акт", — сказал Пушилин.

Напомним, что ранее ударный беспилотник Вооруженных сил Украины совершил атаку на территории ДНР, в результате этого погиб ребенок. Об инциденте сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.

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