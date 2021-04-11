Вьетнам назвал сроки открытия границ для иностранцев

Иностранные путешественники смогут возобновить поездки по Вьетнаму с сентября 2021 года. Власти республики опубликовали документ с планом возобновления международных рейсов.

Иностранные путешественники смогут возобновить поездки по Вьетнаму с сентября 2021 года. Власти республики опубликовали документ с планом возобновления международных рейсов.

Первые туристы смогут посетить Вьетнам уже осенью текущего года. Управление гражданской авиации страны опубликовало дорожную карту трехэтапного возобновления международных рейсов. Согласно документу, первый этап будет длиться с апреля по июль. В этот период находящиеся за рубежом граждане Вьетнама смогут вернуться домой.

Затем республика возобновит авиасообщение с Тайванем, Южной Кореей и Японией. В ходе третьего этапа иностранные туристы смогут путешествовать по Вьетнаму. Страна готова принимать только людей, привитых от коронавируса, следует из документа.