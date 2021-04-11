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12:45   11 Апреля 2021
Происшествия

Экс-мэра из Калифорнии подозревают в сексуальном насилии над несовершеннолетними

Экс-мэра из Калифорнии подозревают в сексуальном насилии над несовершеннолетними

Полиция калифорнийского города Себастопол задержала бывшего руководителя администрации населенного пункта. Мужчина может быть причастен к нескольким эпизодам насилия над детьми.

Начальник полиции города Кевин Килгор рассказал журналистам о том, что к ним поступили данные о возможных сексуальных нападениях, которые мог совершить фигурант в период с декабря 2019 года по март 2021 года, передает издание Fox News. Правоохранители вскоре задержали злоумышленника, поместив его в следственный изолятор в округе Сонома. Теперь они устанавливают число пострадавших.

По предварительным данным, экс-мэру предъявили обвинение в сексуальных отношениях с несовершеннолетним и транспортировке детей с целью вышеуказанных действий, распространении детской порнографии и домогательствах. Мужчина был первым предпринимателем, который получил столь высокий пост в администрации населенного пункта.

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