Позиция Эрдогана по "Крымской платформе" вызвала сожаления у политика Гемпеля

Депутат комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предложил президенту Турции Рерджепу Тайипу Эрдогану посетить полуостров.

Депутат комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану посетить полуостров.

Накануне состоялись переговоры украинского лидера Владимира Зеленского с турецким коллегой в Стамбуле. По итогам переговоров Эрдоган заявил о намерении поддержать "Крымскую платформу".

Позиция турецкого политика вызвала сожаление у крымского депутата. По его словам, заявление Эрдогана является недальновидным и оскорбляет жителей полуострова. Гемпель добавил, что президенту Турции следует приехать в Крым, поскольку Россия старается развивать сотрудничество со всеми странами, передает РИА Новости.