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12:43   11 Апреля 2021
Происшествия

Обстоятельства смерти лицеистки в Алтайском крае выясняет министерство образования

Обстоятельства смерти лицеистки в Алтайском крае выясняет министерство образования

Министерство образования и науки Алтайского края и уполномоченный по правам ребенка Ольга Казанцева занимаются выяснением обстоятельств смерти 12-летней ученицы лицея в Рубцовске.

Необходимые запросы для установления деталей произошедшего были направлены руководству образовательного учреждения. В начале рабочей недели чиновники министерства и детский омбудсмен отправятся в Рубцовск, чтобы провести личный прием с родителями учеников, сообщило региональное правительство.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что девочка скончалась после того, как завуч вызвал ее в кабинет для разговора. Школьница пришла домой, якобы почувствовала себя плохо и умерла.

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#смерть #школьница #алтайский край

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