Королевская семья пока не раскрыла подробности завещания принца Филиппа

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, оставил наследство примерно в 39 миллионов долларов, но пока неизвестно кому оно достанется.

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, оставил наследство примерно в 39 миллионов долларов, но пока неизвестно кому оно достанется.

Герцога не стало 9 апреля 2021 года. Он буквально двух месяцев не дожилдо своего 100-летия. Издание Express пишет, что за свою жизнь принц Филипп нажил немалое состояние, которое оценивается примерно в 39 миллионов долларов (или в 24 млн фунтов стерлингов). Однако пока журналисты не выяснили, кому достанется наследство. В числе претендентов есть четверо его детей: принц Чарльз, принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдуард. Герцог также мог завещать деньги своим внукам или правнукам.

Свое состояние принц Филипп заработал во время работы на флоте и в качестве рабочего члена королевской семьи. Его ставка была около 40 0000 фунтов стерлингов в год из суверенного гранта. Также у герцога и его супруги есть дорогая коллекция произведений искусства и несколько акций.