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12:41   11 Апреля 2021
Общество

Королевская семья пока не раскрыла подробности завещания принца Филиппа

Королевская семья пока не раскрыла подробности завещания принца Филиппа

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, оставил наследство примерно в 39 миллионов долларов, но пока неизвестно кому оно достанется.

Герцога не стало 9 апреля 2021 года. Он буквально двух месяцев не дожилдо своего 100-летия. Издание Express пишет, что за свою жизнь принц Филипп нажил немалое состояние, которое оценивается примерно в 39 миллионов долларов (или в 24 млн фунтов стерлингов). Однако пока журналисты не выяснили, кому достанется наследство. В числе претендентов есть четверо его детей: принц Чарльз, принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдуард. Герцог также мог завещать деньги своим внукам или правнукам.

Свое состояние принц Филипп заработал во время работы на флоте и в качестве рабочего члена королевской семьи. Его ставка была около 40 0000 фунтов стерлингов в год из суверенного гранта. Также у герцога и его супруги есть дорогая коллекция произведений искусства и несколько акций.

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#наследство #принц филипп #завещание

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