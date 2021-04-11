Ученые объяснили, от чего зависит суточная норма потребления воды

Вода способна насыщать организм, но при этом в ней нет калорий. Многие стараются пить больше жидкости, чтобы похудеть.

Вода способна насыщать организм, но при этом в ней нет калорий. Многие стараются пить больше жидкости, чтобы похудеть.

Несмотря на то, что вода необходима для полноценного развития организма, ее переизбыток опасен. Ежедневная норма потребления жидкости индивидуальна для каждого. То, сколько нужно пить в день воды, зависит от возраста человека, пола, его сферы деятельности и других параметров.

Например, норма потребления воды для пенсионера и для офисного сотрудника разная. В целом ученые рекомендуют пить несколько стаканов жидкости в день. К тому же пойдет на пользу употребление большого количества свежих овощей и фруктов. Ведь в них содержится много жидкости. Желательно пить воду комнатной температуры, а не холодную. Жидкость помогает питательным веществам быстрее распространиться по организму.