12:24 11 Апреля 2021Наука
Гидрогель поможет в доставке лекарств в раковые клетки
Уникальные разлагаемые гидрогели, разработанные японскими учеными, имитируют микросреду опухолей и могут служить транспортом для доставки лекарства в раковые клетки.
Уникальные разлагаемые гидрогели, разработанные японскими учеными, имитируют микросреду опухолей и могут служить транспортом для доставки лекарства в раковые клетки.
Трехмерные водосодержащие полимеры реагируют на изменения в различных условиях: при низких температурах они набухают, при физиологических — сжимаются. Японские гидрогели имеют в составе третичные аминогруппы, что делает их чувствительными к изменению pH среды.
Ученые из Токийского научного университета под руководством Акихико Кикучи научились управлять гидрогелем, а это поспособствует разработке индивидуальных транспортов для доставки препаратов. Новый способ поможет уничтожать раковые клетки, оставшиеся в организме после операции.