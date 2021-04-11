Гидрогель поможет в доставке лекарств в раковые клетки

Уникальные разлагаемые гидрогели, разработанные японскими учеными, имитируют микросреду опухолей и могут служить транспортом для доставки лекарства в раковые клетки.

Уникальные разлагаемые гидрогели, разработанные японскими учеными, имитируют микросреду опухолей и могут служить транспортом для доставки лекарства в раковые клетки.

Трехмерные водосодержащие полимеры реагируют на изменения в различных условиях: при низких температурах они набухают, при физиологических — сжимаются. Японские гидрогели имеют в составе третичные аминогруппы, что делает их чувствительными к изменению pH среды.

Ученые из Токийского научного университета под руководством Акихико Кикучи научились управлять гидрогелем, а это поспособствует разработке индивидуальных транспортов для доставки препаратов. Новый способ поможет уничтожать раковые клетки, оставшиеся в организме после операции.